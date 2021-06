Vandaag kan ook bij veel vmbo'ers de vlag uit: 'Je zit toch in spanning'

Eindexamenleerlingen - NOS

Ze gaan nog even een serie kijken, werken of naar de orthodontist: in ieder geval op zoek naar afleiding voordat ze vanmiddag een langverwacht telefoontje krijgen. Ruim 40.000 leerlingen van het vmbo-kader en vmbo-basis die digitaal eindexamen hebben gedaan, krijgen vandaag de uitslag. Ze moesten bijna een week langer geduld hebben dan medescholieren van vwo, havo en mavo (vmbo-t en gemengde leerweg) die hun examen in het eerste tijdvak op papier hadden gemaakt. Zij kregen donderdag al te horen of ze waren geslaagd.

Eindexamenleerlingen Dit jaar hebben iets meer dan 197.000 leerlingen eindexamen gedaan: ruim 41.000 vwo'ers, bijna 59.000 havo-scholieren en meer dan 97.000 vmbo-leerlingen. Iets meer dan driekwart van alle eindexamenkandidaten kreeg vorige week al het verlossende telefoontje met de uitslag.

Eigenlijk was het de bedoeling dat alle eindexamenleerlingen vandaag de uitslag zouden krijgen. Maar vanwege corona waren er wat verschuivingen. Zo is het tweede tijdvak, normaal gesproken vooral bedoeld voor herkansingen, naar voren gehaald. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen die in het eerste tijdvak ziek waren of in quarantaine zaten, kunnen hun examen sinds maandag alsnog afleggen. Voor leerlingen van het vmbo-kader en vmbo-basis geldt dat niet, omdat zij hun examens in de meeste gevallen digitaal hebben gemaakt. De digitale examens zijn niet op een vast moment: scholen kunnen ze zelf inplannen, ook de herkansingen. Ze zijn daarom niet afhankelijk van het tweede tijdvak. Vmbo'ers die digitaal examen hebben gedaan, krijgen vandaag hun cijferlijst, zodat ze kunnen inschatten of ze nog iets moeten of willen overdoen. De NOS sprak met drie eindexamenkandidaten van vmbo-scholen 't Ravelijn in Steenbergen en Kandinsky Molenhoek.

Amy van der Linden (15 jaar, bijna 16), vmbo-basis

Amy van der Linden - Eigen foto

"Ik heb alle examens online gedaan. Dat was even wennen, maar ook wel fijn. Je hoeft niet steeds terug te bladeren en het examen is snel ingeleverd: op een knop drukken en klaar. Voor mijn gevoel ging het goed, maar het blijft spannend. Toch denk ik dat ik pas echt zenuwachtig word als ik de klok op 13.30 uur zie springen, vanaf dan worden we gebeld. Tot die tijd ga ik maar een beetje Netflix kijken, als afleiding." "Ik zag vorige week al allemaal foto's van mensen die geslaagd waren. Jammer dat ik nog even moest wachten. Ik zit al sinds 22 april thuis, toen was mijn laatste examen." "Vanwege corona hebben we natuurlijk veel thuis les gehad. Maar ik kon er wel mee omgaan. Ik ben niet iemand die snel zegt: ik volg de les niet en ga iets anders doen. Eerst moet iets af zijn, vind ik. Veel leerlingen kunnen dat niet, die zijn beter af op school."

Sven Rens (15 jaar), vmbo-kader en vmbo-t

Sven Rens - Eigen foto

"Ik heb vorige week al de uitslag gekregen van mijn wiskunde- en natuurscheikunde-examens, die ik schriftelijk had gemaakt op vmbo-t-niveau. Voor die vakken ben ik cum laude geslaagd. Nu wacht ik nog op de uitslag van de digitale examens Nederlands en Engels, die ik in april al heb gemaakt. Ik heb het gevoel dat het goed ging, maar durf nog niet te enthousiast te zijn." "Qua corona was het dit jaar soms best onhandig. Het was te doen, maar wel jammer dat we niet altijd naar school konden. Daar kunnen leraren toch beter uitleg geven dan online. En soms werkte de techniek niet mee, dan deed de wifi of de app vervelend." Eigenlijk snap ik niet helemaal waarom ik nog een week op het tweede deel van mijn examenuitslag moest wachten. Een paar vrienden hebben al wel hun volledige uitslag. Nu zit je toch steeds een beetje in spanning. Vanochtend werk ik nog tot 11.00 uur en daarna ga ik de uitslag rustig afwachten.

Ids van Ottele (16 jaar), vmbo-kader

Ids van Ottele - Eigen foto