Curaçao uitgeschakeld in WK-kwalificatie na doelpuntloos gelijkspel tegen Panama

En er wordt doorgewerkt aan het project. Zo was Tahith Chong, door Club Brugge gehuurd van Manchester United, aandachtig toeschouwer bij het WK-kwalificatieduel. De 21-jarige aanvaller werd in Willemstad geboren en opgeleid door Feyenoord.

Voor Curaçao blijft dat vooralsnog een droom, maar dankzij de inbreng van veel Nederlandse profs is het team de laatste jaren al flink versterkt. Op de ranglijst van de wereldvoetbalbond steeg het eiland de laatste jaren al meer dan honderd plaatsen, tot de huidige 76ste plek.

Dat het tot de laatste minuut spannend bleef, was vooral te danken aan Eloy Room. De keeper pakte na een klein uur spelen een penalty van Édgar Bárcenas, waardoor één treffer volstond om een ronde verder te komen. Panama staat iets lager op de FIFA-ranking dan Curaçao, maar debuteerde in 2018 al wel op een WK.

Curaçao moest na de nederlaag (2-1) in het heenduel winnen om door te gaan. Het kreeg er bij afwezigheid van de zieke bondscoach Guus Hiddink ook de kansen voor, maar goals vielen er niet in Willemstad.

Het is Curaçao niet gelukt zich te plaatsen voor het WK in Qatar. Onder leiding van interim-trainer Patrick Kluivert werd de finalepoule, waarin uiteindelijk de tickets worden verdeeld, door een gelijkspel tegen Panama (0-0) niet gehaald.

Panama gaat via deze tussenronde nu door naar de laatste acht, net als El Salvador en Canada. Laatstgenoemde was in de poulefase te sterk voor onder meer Suriname en Aruba.

Samen met Costa Rica, Honduras, Jamaica, Mexico en de Verenigde Staten mogen deze landen in een poule de strijd aangaan om drie WK-tickets. De nummer vier kan zich nog kwalificeren via play-offs.