'Kwart kantoren niet energiezuinig genoeg, boete of sluiting mogelijk'

Een kwart van de grote Nederlandse kantoren is niet zuinig genoeg. In totaal ontbreekt voor 27,5 miljoen vierkante meter kantoortuin het juiste energielabel, blijkt uit een inventarisatie van vastgoedadviesbureau Colliers.

Vanaf 2023 zijn eigenaren verplicht om energielabel C of hoger te hebben. Dat houdt in dat een kantoor maximaal 225 kWh fossiele energie per m2 mag gebruiken. Eigenaren van panden zonder label of met een te laag label riskeren vanaf 2023 boetes of zelfs sluiting van hun pand.

Ongeveer een kwart van de panden verbruikt nog te veel fossiele energie. De eigenaren daarvan moeten hun verbruik omlaag brengen met bijvoorbeeld betere isolatie of zonnepanelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarschuwde eerder al dat de vergroening te langzaam gaat.

Handhaving?

"Wij horen van eigenaren dat zij nog niet verduurzamen omdat ze verwachten dat de overheid niet gaat handhaven", zegt Frank Verwoerd, hoofd onderzoek van Colliers.

Gemeenten moeten de naleving van de labelplicht gaan controleren. Kantoren zonder energielabel of met een onzuinig label kunnen een waarschuwing of boete krijgen. Gemeenten mogen ook kantoren sluiten. Verwoerd: "In de praktijk betekent dit dat de ene gemeente waarschijnlijk strenger zal zijn dan de andere."

In Utrecht zal de gemeente weinig hoeven te handhaven. Daar heeft al 80 procent van de kantoren een C-label of beter. De Utrechtse kantorenmarkt is daarmee de duurzaamste van Nederland, stelt Colliers.

NAM-kantoor energievreter

Hengelo en Assen kampen met een grotere uitdaging. Daar heeft slechts een derde van de kantoren al een goed energielabel. In Assen komt dit deels door het hoofdkantoor van de NAM dat een E-label heeft. In Hengelo is het oude stadskantoor een van de grote energieslurpers.

"Wij hebben inzichtelijk welke verduurzamingsstappen we moeten nemen om het C-label te verkrijgen", laat een woordvoerder van NAM desgevraagd weten. Het bedrijf zal het pand in Assen op termijn verlaten, omdat de organisatie kleiner wordt.

In het algemeen valt op dat veel overheidsgebouwen nog niet zuinig genoeg zijn. 40 procent van de gemeentehuizen is nog niet klaar voor de verplichting in 2023. Hetzelfde geldt voor ongeveer 60 procent van de politiebureaus en brandweerkazernes. De ministeries in Den Haag scoren wel goed.