Ziekenhuisbezetting afgenomen • 1997 en 1998 aan de beurt voor vaccinatie

De Zwarte Cross gaat dit jaar toch niet door. Het populaire motorcross- en muziekfestival in Lichtenvoorde was verplaatst van juli naar september, maar volgens organisator de Feestfabriek zijn er vanwege het coronavirus nog te veel onzekerheden. Zo is nog veel onduidelijk over de vergunningseisen bij grootschalige evenementen. Ook de personeelstekorten in de evenementenbranche spelen een rol.

"Het is een enorme domper", zegt Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek in een verklaring. "Maar met de uitdagingen waar we tegenaan lopen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd, kunnen we het festival niet neerzetten zoals de mensen dat van ons gewend zijn."

Tickets voor de Zwarte Cross blijven geldig voor de editie van volgend jaar. Van 1 tot en met 9 juli kunnen mensen met kaartjes ook hun geld terugvragen. De Zwarte Cross is een van de grootste Nederlandse festivals. Op de laatste editie in 2019 kwamen meer dan 200.000 bezoekers af.

Zwarte Cross opnieuw afgelast, wel alternatief festival gepland