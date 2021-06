Geboortejaar 1997 aan de beurt voor vaccinatie • Taj Mahal weer open

51 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ten minste één abonnnement op een videostreamingdienst. En steeds meer huishoudens in Nederland hebben twee of drie van dit soort abonnementen. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecompaper over het eerste kwartaal van dit jaar.

Netflix is verreweg het populairst, op ruime afstand gevolgd door het Nederlandse Videoland. De snelste groeier is Amazon Prime Video.

Tim Wijkman van Telecompaper denkt dat de coronapandemie heeft bijgedragen aan de groei van de diensten in Nederland. In het eerste kwartaal van vorig jaar had 57 procent van de huishoudens geen abonnement, dit jaar was dat 49 procent.

'Aantal huishoudens dat betaalt voor meerdere videodiensten groeit'