13 miljoen prikken gezet • Meerdere testlocaties komende dagen eerder dicht

De beslissing van het Europees Medicijnagentschap (EMA) over goedkeuring van het Russische Spoetnik-vaccin wordt uitgesteld, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Reden voor het uitstel zou het uitblijven zijn van cruciale gegevens over de klinische onderzoeksfase van het vaccin.

Volgens een van de bronnen, een Duitse overheidsfunctionaris, wordt eventuele goedkeuring niet voor september verwacht. Het Russisch Investeringsfonds, dat de wereldwijde verkoop van het vaccin regelt, zegt tegenover Reuters dat het beoordelingsproces volgens schema loopt.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Europese beoordeling in mei of juni af te ronden. Hongarije heeft als enige EU-land het Spoetnik-vaccin zonder EMA-goedkeuring al toegelaten.