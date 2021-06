1040 nieuwe besmettingen, gemiddelde daalt verder • Keuze voor Janssen vanaf 23 juni

Mensen die dat willen kunnen vanaf 23 juni een afspraak voor het Janssen-vaccin maken. Dat laat de GGD weten. Vorige week werd de datum van 21 juni genoemd, maar dat is volgens een woordvoerder een misverstand. Via een speciaal telefoonnummer kunnen mensen een prikafspraak maken of een bestaande afspraak voor Pfizer of Moderna omzetten.

Waarschijnlijk worden de eerste prikken met het Janssen-vaccin eind volgende week gezet, maar dat is nog niet zeker. "We werken er hard aan", zegt de GGD. De dienst weet ook nog niet hoeveel Janssen-vaccins er worden geleverd, "maar dat zullen geen enorme hoeveelheden zijn".

Het Janssen-vaccin is grotendeels uit het vaccinatieprogramma geschrapt, maar is volgens minister De Jonge wel veilig en effectief. Omdat er maar één prik van nodig is, is het bijvoorbeeld handig voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn en op vakantie willen.