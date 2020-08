'TikTok is doodeng, maar niet enger dan andere apps'

Alle apps waarbij je toegang geeft tot de microfoon of foto's op je telefoon zijn "doodeng", zegt De Leeuw, omdat ze in theorie kunnen meekijken of meeluisteren.

Volgens tech-expert Mary-Jo de Leeuw zijn de zorgen van Trump rond de privacy terecht, maar ook wel hypocriet. "Elke angst voor apps waarbij je toegang geeft tot microfoon en camera is reëel. De grootste dataschandalen spelen op dit moment in Amerika. Ik noem Facebook."

Volgens De Leeuw is TikTok geen uitzondering op andere apps waarbij je toestemming geeft tot de microfoon en camera van je telefoon. "Je weet nooit precies wanneer ze meeluisteren, hoe lang, waar iets wordt opgeslagen en wat de toegang is die je verschaft."

TikTok heeft volgens De Leeuw toegang tot andere apps op een mobiele telefoon. "Ze kunnen aantekeningen lezen. Ze kunnen zelfs typebewegingen zien. Zo kunnen ze meekijken als je bijvoorbeeld een app van de bank op je telefoon hebt draaien.

Zorgen

Wereldwijd is de TikTok-app 1,2 miljard keer gedownload, inclusief de 400 miljoen actieve gebruikers op de Chinese variant Douyin. In Nederland hebben 3,5 miljoen mensen TikTok op hun mobieltje.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. In de VS zijn al langer zorgen over censuur en misbruik van gebruikersgegevens door de Chinese overheid.

Ook in Nederland zijn er zorgen over de privacy van gebruikers; in mei kondigde Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek aan.

"Het feit dat je toegang geeft tot je microfoon, bewust, daar zou je je wel zorgen om moeten maken", vindt De Leeuw.

Wie per se TikTok wil installeren, kan dat volgens haar het beste doen op een apparaat waar geen andere apps staan, dus ook geen andere foto's of data. "En controleer na een update van TikTok opnieuw waar je precies toestemming voor geeft."