Jorginho maakt Braziliaanse jongensdroom waar in Squadra Azzurra

Het 'nieuwe' Italië van bondscoach Roberto Mancini begon vrijdagavond het EK uitstekend met een soepele 3-0 zege op Turkije. Een van de uitblinkers was de 29-jarige Jorginho, die op het middenveld de lakens uitdeelde. Zoals hij afgelopen seizoen al deed bij Chelsea, waarmee hij vorige maand de Champions League won. Jorge Luiz Frello Filho, zoals de volledige naam van Jorginho luidt, werd geboren in Brazilië. Net als van veel Brazilianen was voetballen zijn passie. "Ik heb geweldige herinneringen aan die tijd. Met mijn moeder op het strand, en dan spelen en oefenen met de bal."

Op zijn vijftiende vertrok hij naar Italië, het land van zijn over-overgrootvader, om zijn droom om profvoetballer te worden na te jagen. Hij belandde in de jeugdopleiding van Hellas Verona en maakte veel indruk. In 2014 werd hij voor 5 miljoen euro overgenomen door Napoli, vier jaar later werd hij voor het tienvoudige bedrag door Chelsea gekocht.

Jorginho (r) viert met zijn ploeggenoten van Chelsea het winnen van de Champions League - AFP

"Ik heb bij Chelsea veel geleerd op het gebied van intensiteit en spelen zonder bal", zegt Jorginho. "In het begin vond ik voetballen in de Premier League erg lastig, het is heel fysiek en agressief. Maar ik heb geleerd om me aan te passen." Vaste waarde in Squadra Azzurra Vanwege zijn Italiaanse wortels kreeg Jorginho ook een Italiaans paspoort. In 2016 werd hij voor het eerst opgeroepen voor de Squadra Azzurra, maar de toenmalige bondscoach Antonio Conte nam hem niet mee naar het EK van 2016. Ook Conte's opvolger Gian Piero Ventura liet Jorginho aanvankelijk links liggen. Onder Mancini, die het roer overnam na het mislopen van het WK van 2018, is Jorginho uitgegroeid tot een vaste waarde. Met een geheel eigen techniek is hij ook de strafschopspecialist van het team. Italië plaatste zich voor het EK door alle kwalificatiewedstrijden te winnen, en ook de openingswedstrijd leverde weer een zege op. Bekijk de samenvatting van Turkije-Italië (3-0).

