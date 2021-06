Verketterde Platini keert bij spelersvakbond FIFPro terug in het voetbal

Michel Platini keert terug in het voetbal.

De Franse oud-international, die vier jaar geen functie in het voetbal mocht bekleden vanwege betrokkenheid bij een omvangrijke corruptiezaak, wordt in november lid van het bestuur van de internationale spelersvakbond FIFPro.

De val van Blatter

Platini was voorzitter van de UEFA en vicevoorzitter van de FIFA toen hij in 2015 werd meegesleurd in de val van FIFA-preses Sepp Blatter. De FIFA legde hem een schorsing van acht jaar op. In beroep werd dat zes jaar en het CAS bracht de straf terug tot vier jaar.

In januari 2020 verklaarde de FIFPro dat berichten over een rol voor Platini bij de bond niet op waarheid berustten.