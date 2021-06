Volleybalmannen boeken knappe overwinning op Frankrijk in Nations League

De Nederlandse volleyballers hebben hun tweede zege in de Nations League geboekt.

In het Italiaanse Rimini was Oranje na vijf sets (15-25, 22-25, 28-26, 25-23, 19-17) verrassend te sterk voor Frankrijk, dat zich in tegenstelling tot de Nederlandse mannen wel geplaatst heeft voor de Olympische Spelen.

Na vijftien speelronden gaan de nummers 1 tot en met 4 door naar de halve finales van het landentoernooi. Nederland staat na tien duels vijftiende en voorlaatste.

Groot aandeel Abdelaziz

Nederland, dat 21ste staat op de wereldranglijst, won de laatste twee duels met de mondiale nummer vijf. Maar in de eerste set had Oranje weinig te vertellen, waardoor er dit keer geen stuntje in leek te zitten.

Ook in de tweede set bleef de ploeg van coach Roberto Piazza lang bij, maar de Fransen wisten via N'Gapeth en Faure aanvankelijk op de beslissende momenten toe te slaan.

Onder leiding van sterspeler Nimir Abdelaziz, die maar liefst 42 punten binnen sloeg, kwam Oranje bewonderenswaardig op 2-2 in sets. In de bloedstollende vijfde set sloeg Oranje op zijn zesde matchpoint toe via Abdelaziz, nadat Frankrijk er twee had verspeeld.