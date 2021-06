Gelekt kritisch memo "kwam vanuit kring Pieter Omtzigt"

Het kritische document over het CDA van Pieter Omtzigt dat donderdag op straat kwam te liggen, is gelekt door iemand uit de omgeving van Omtzigt zelf, schrijven het Nederlands Dagblad en persbureau ANP. Dat heeft CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij dinsdagavond in een Zoom-gesprek gezegd, op basis van het Kamerlid zelf.

Omtzigt zou over de memo hebben gezegd: 'Helaas Marnix, iemand uit de kring waarmee ik het document heb gedeeld, heeft het naar de pers gestuurd.'

De informatie werd volgens de krant gedeeld in een Zoom-call met enkele honderden leden en CDA-prominenten.

Lijsttrekkerschap

Ook ging Van Rij in op de bewering van Omtzigt dat hem het lijsttrekkerschap was beloofd als Hugo de Jonge zich zou terugtrekken. Het Kamerlid had die deal naar eigen zeggen gesloten met voormalig partijvoorzitter Rutger Ploum, meldt het Nederlands dagblad op basis van het Zoom-gesprek. Dat zou volgens Ploum "pertinent niet waar" zijn, volgens Van Rij in de Zoom-call.

In hetzelfde zoom-gesprek zou CDA-leider Wopke Hoekstra de CDA'ers iets hebben verteld over het contact met Omtzigt over diens gezondheidstoestand. "Hij had gezegd: 'Ik moet zestien weken rust houden, en ik moet ook medische hulp zoeken.' Daarna zou hij zich weer bij ons voegen", zei Hoekstra volgens het Nederlands Dagblad. Het CDA ontkent tegenover het ANP dat Hoekstra het over "medische hulp" heeft gehad.

Via een link die werd gedeeld door een bron, wisten het Nederlands Dagblad en het ANP binnen te komen bij het Zoom-gesprek. Een CDA-woordvoerder laat aan het ANP weten dat het niet de bedoeling was dat journalisten toegang kregen tot de videobijeenkomst.

Omtzigt zegde dit weekend zijn lidmaatschap op nadat het uiterst kritische memo op straat was komen te liggen dat hij had opgesteld voor de CDA-commissie die de verkiezingsnederlaag onderzoekt. Hij gaat als onafhankelijk Kamerlid verder, maar zit voorlopig nog ziek thuis.