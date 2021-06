Frankrijk wint EK-kraker tegen Duitsland dankzij eigen doelpunt Hummels

Het was echter niet een van de aanvallers die het doelpunt maakte. De Duitse doelman Manuel Neuer, die zijn 101ste interland speelde, werd namelijk verschalkt door zijn eigen verdediger Hummels.

Al op de vijfde dag van het EK stonden de twee voetbalgrootmachten tegenover elkaar. Frankrijk, regerend wereldkampioen, en Duitsland troffen elkaar in München. Beide ploegen stapten met een sterke voorhoede het veld op. De Fransen startten met het supertrio Karim Benzema, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé. Bij de Duitsers vormden Serge Gnabry, Kai Havertz en de teruggekeerde Thomas Müller de aanvalslinie.

Frankrijk heeft in de eerste kraker op dit EK voetbal Duitsland verslagen. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam van Mats Hummels, die zijn eigen doelman passeerde.

Tot aan het eigen doelpunt van Hummels hadden de Duitsers het initiatief in handen en ook na de 1-0 bleef Duitsland aandringen. Toch lukte het de ploeg van afzwaaiend bondscoach Joachim Löw niet om het de Franse doelman Hugo Lloris lastig te maken in de eerste helft.

De Fransen gingen op zoek naar een ruimere voorsprong en waren daar vlak na rust al dicht bij. Adrien Rabiot raakte met zijn doelpoging de buitenkant van de paal. Even later stond aan de andere kant van het veld Gnabry vrij voor het doel van Lloris, maar de Duitse aanvaller raakte de bal niet goed en zag 'm over het doel verdwijnen.

Buitenspelgoals

De snelle Mbappé maakte het de Duitse verdedigers behoorlijk lastig. Met nog 25 minuten op de klok dacht hij de 2-0 binnen te schieten, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel.

Even later snelde hij Hummels voorbij, maar de maker van het eigen doelpunt voorkwam met een ultieme sliding dat Mbappé oog in oog kwam te staan met Neuer.