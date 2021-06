Artsen kritisch over nieuw alzheimermedicijn: 'Dit moet je niet voorschrijven'

De goedkeuring van het medicijn door de Amerikaanse toezichthouder FDA had niet mogen gebeuren, vindt hoogleraar neuropsychiatrie Frans Verhey van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Er is nog te veel onduidelijk over de werkzaamheid. "De registratie vond plaats onder de noemer 'in ieder geval een strohalm voor deze ellendige ziekte'. Maar nu wordt alleen valse hoop gekweekt."

Hij oordeelt hard over Aduhelm. "Je mag als arts een patiënt niet schaden. Nu is er een medicijn toegelaten in de Verenigde Staten waarvan echt onduidelijk is of het iemand met alzheimer op termijn iets oplevert. Ondertussen geeft het wel een groot risico op breinschade door bijwerkingen. Zo'n middel moet je als arts dus niet voorschrijven."

"Het middel is geen stofzuiger dat het brein helemaal schoonmaakt. Het is eerder een stofzuiger die het stof wel opzuigt, maar plastic en broodkruimels laat liggen en ondertussen diepe strepen trekt over het parket. Daar word je netto niet beter van."

Olde Rikkert hoopt dat het Europese medicijnagentschap EMA, dat nog moet besluiten of Aduhelm op de Europese markt wordt toegelaten, kritischer zal zijn dan de FDA. De Amerikaanse toezichthouder negeerde het negatieve advies van het eigen onafhankelijke expertpanel, dat naar alle data van fabrikant Biogen had gekeken.

In Nederland hebben 290.000 mensen dementie . Hiervan heeft zo'n 70 procent de ziekte van Alzheimer. Ongeveer 15.000 mensen zijn jong dementerend (jonger dan 65 jaar). De kans dat iemand in zijn leven dement wordt, is 20 procent.

Maar vanwege de nadelen en de beperkte voordelen wil de Vereniging voor Klinische Geriatrie het middel vooralsnog niet voorschrijven aan de grootste groep alzheimerpatiënten. "Er is alleen plaats voor Aduhelm in goed onderzoek bij jonge patiënten met familiaire alzheimer." Hun specifieke vorm van alzheimer wordt namelijk wél puur veroorzaakt door ophoping van het eiwit, vult Olde Rikkert aan.

Als alzheimerpatiënten nu denken: 'yes, dit is het medicijn waardoor ik genees', dan is dat niet terecht.

Niels Prins, neuroloog en directeur van het Brain Research Center, waar patiënten meedoen aan het Aduhelm-onderzoek van Biogen, is positiever. "Als alzheimerpatiënten nu denken: 'yes, dit is het medicijn waardoor ik genees', dan is dat niet terecht. Dat medicijn bestaat nog niet. Als men denkt: 'dit is de eerste stap richting een behandeling in de toekomst', dan kan ik daarin meegaan."

"Ik denk dat we steeds beter in staat zijn werkzame medicijnen te ontwikkelen en dat we uiteindelijk van deze ziekte een behandelbare ziekte maken. Ik hoop dat als we terugkijken, Aducanumab daar de eerste stap in was.''