Oranje-handballer Steins sluit droomseizoen af met prestigieuze award

Handballer Luc Steins had al een droomseizoen achter de rug en daar is nu ook nog de uitverkiezing tot beste speler van de Franse competitie - de sterkste competitie ter wereld - bijgekomen.

De 26-jarige Steins kwam in november 2020 in eerste instantie op huurbasis naar Paris Saint-Germain, maar afgelopen maart legde de Franse topclub hem definitief vast. Zelf omschreef de Nederlander zijn overstap naar de absolute top in de handbalwereld als volgt: "Een gastje van 1.20 uit Voerendaal in de Champions League, wie had dat gedacht?"

Champions League-debuut

Met Paris Saint-Germain pakte Steins dit seizoen de Franse beker en de landstitel en debuteerde hij in de Champions League, waarin de Fransen als derde eindigde. Daarnaast plaatste hij zich met het Nederlandse team voor het EK in 2022.

