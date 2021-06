Ronaldo pakt records en worstelt zich met Portugal laat langs Hongarije

Titelverdediger Portugal is het EK voetbal begonnen met een 3-0 overwinning op Hongarije. In een volle Puskás Aréna in Boedapest hielden de Hongaren lang stand, maar na 84 minuten wisten de Portugese sterren de fysiek spelende ploeg toch op de knieën te krijgen.

Bekijk de samenvatting van Hongarije-Portugal - NOS

Onder toeziend oog van 55.662 toeschouwers maakte Cristiano Ronaldo zijn tiende en elfde doelpunt op een Europees kampioenschap, waardoor hij Michel Platini voorbij is als topscorer aller tijden op het EK. Ronaldo begon bij Portugal in de basis. Daarmee vestigde de 36-jarige sterspeler bij het eerste fluitsignaal meteen al een record; hij is nu de eerste speler die aan vijf EK's heeft meegedaan. In de Puskás Aréna werd het Hongaarse volkslied meegezongen door ruim 55.000 Hongaarse toeschouwers. Vanwege het coronavirus worden tijdens het EK in de overige tien stadions niet alle stoeltjes bezet. De Hongaarse president Viktor Orbán besloot om in zijn stadion echter meer kaartjes te verkopen.

Voor het eerst sinds coronacrisis: Hongaarse volkslied in een vol stadion - NOS

Met Premier League-blikvangers Ruben Dias, Bruno Fernandes, Diogo Jota en Bernardo Silva als ploeggenoten was Ronaldo niet de enige ster in het elftal van bondscoach Fernando Santos. Ook oud-Roda JC'er Danilo mocht beginnen bij Portugal. In de basiself van Hongarije waren doelman Peter Gulácsi en verdediger Willi Orbán (beiden Leipzig) de bekendste namen. Rolverdeling Vanaf het begin van de wedstrijd was de rolverdeling duidelijk. De Portugezen dicteerden en al vroeg kreeg Liverpool-aanvaller Jota een eerste mogelijkheid nadat hij zich op de rand van de zestien knap vrij had gedraaid. Het harde schot van de Portugees belandde tegen de vuisten van de Hongaarse doelman Peter Gulácsi. Onder aanmoediging van de Hongaarse fans ontbrak het de fysiek spelende Hongaren niet aan vechtlust. De ploeg, die zich via de play-offs ten koste van IJsland had geplaatst voor het EK, kreeg na een half uur via aanvoerder Ádám Szalai de eerste kans van de wedstrijd. De spits van Mainz kopte de bal echter in de handen van doelman Rui Patrício.

Cristiano Ronaldo na het missen van zijn eerste grote kans - AFP

Voor Portugal was Jota daarna opnieuw dichtbij en vlak voor rust kreeg Ronaldo ook nog een enorme kans op de openingstreffer. Een harde voorzet belandde plotseling voor de voeten van de topscorer, maar oog in oog met de Hongaarse keeper werkte hij de bal hoog over. Gesteund door de luidruchtige fans bleven de onverzettelijke Hongaren tot het rustsignaal op de been. Tot kansen leidde het thuisvoordeel echter niet. In de tweede helft kwam na een kopbal van de Portugees Pepe het duel wat meer in balans. Dat leverde aan beide kanten wat speldenprikjes op, waardoor het Hongaarse zelfvertrouwen groeide. Toch geen feest Tien minuten voor tijd ontplofte het stadion in Boedapest, toen invaller Szabolcs Schön de bal achter Patrício schoot na een snelle uitval. De Hongaarse fans moesten hun feestje snel weer afbreken omdat Schön buitenspel stond toen hij werd weggestuurd. Daarna kwam het toch nog goed voor Portugal, dat met een flinke dosis geluk de score opende. Een voorzet kwam via een Hongaarse verdediger bij Raphaël Guerreiro terecht; zijn schot met buitenkant links verdween via het been van Orbán in de hoek.

Ronaldo maakt de 0-3 voor Portugal - AFP

Toen Orbán even later ook Rafa Silva in het strafschopgebied naar de grond trok, tekende Ronaldo via een strakke strafschop in de rechterhoek voor zijn tiende EK-treffer. In de blessuretijd maakte Ronaldo er met een intikker ook nog 3-0 van.