Voetbalvrouwen excelleren (7-0) met olympische selectie in het achterhoofd

Feest bij de Nederlandse voetbalsters in het duel tegen Noorwegen - ANP

De Nederlandse voetbalsters hebben in Enschede herstel getoond na de 1-0 nederlaag eerder deze week tegen Italië. In het tweede oefenduel in aanloop naar de Olympische Spelen won de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman overtuigend met 7-0 van Noorwegen. Het duel met de nummer twaalf van de wereldranglijst was het laatste moment voor de speelsters van Oranje om zich te bewijzen voordat Wiegman woensdag haar olympische selectie bekendmaakt. Vivianne Miedema viel vorige week donderdag vlak voor het duel met Italië geblesseerd uit en Lieke Martens werd rust gegund. Met het tweetal terug in de basis was Oranje vanaf het eerste fluitsignaal heer en meester in de Grolsch Veste. Drie keer is scheepsrecht Nadat keepster Sari van Veenendaal nog goed in de weg had gelegen bij een gevaarlijke voorzet van de Noorsen, werd Miedema aan de andere kant meerdere keren gevaarlijk.

Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk - Getty Images

Een doorgeschoten bal zorgde ervoor dat de Arsenal-spits alleen voor Cecilie Fiskerstrand kwam te staan. De Noorse keepster wist echter haar doel schoon te houden. Een schot vanaf links werd even later ook door Fiskerstrand ongedaan gemaakt, maar op de derde poging van Miedema moest ze alsnog capituleren. Jill Roord legde de bal klaar en de spits van Oranje krulde de bal fraai in de verre hoek. Nederland bleef in het restant van de eerste helft het overwicht houden en dat resulteerde na iets meer dan een half uur spelen in de 2-0. Sherida Spitse kegelde van zo'n 25 meter een vrije trap hard in het doel.

Sherida Spitse viert de 2-0 tegen Noorwegen - Pro Shots

Ook na rust bleef Oranje domineren en al snel werden de eerste kansen gecreëerd. De voor Martens ingevallen Shanice van de Sanden was al na twee minuten gevaarlijk doorgekomen over rechts, maar stuitte nog op Fiskerstrand. Enkele minuten later troffen Roord ('51) en Dominique Janssen ('53) wel doel en stond er een comfortabele 4-0 tussenstand op het bord. Roord rondde op aangeven van Daniëlle van de Donk af met een lage schuiver en Janssen zag haar voorzet via een Noors been over de keepster heen vallen. Terug naar 2017 In het stadion waar Oranje in 2017 Europees kampioen werd, mede dankzij een doelpunt van Miedema, kopieerde de spits haar doelpunt van toen om er 5-0 van te maken. Ze dreigde met haar linkerbeen, kapte naar haar rechter en schoot hard binnen in de korte hoek. Het gaf Wiegman de gelegenheid om wat meer speelsters in actie te zien voordat ze definitief de knoop doorhakt over haar olympische selectie. Een daarvan was Van de Sanden, die op aangeven van Van de Donk de 6-0 binnenprikte. Vlak voor tijd waren de rollen omgedraaid en bepaalde Van de Donk de eindstand op 7-0.