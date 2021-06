Gespannen sfeer in Jeruzalem door 'vlaggenmars' ultranationalistische Israëliërs

In Jeruzalem trekken honderden Israëlische ultranationalisten met vlaggen door het bezette Oost-Jeruzalem. De 'vlaggenmars' wordt door Palestijnse groepen gezien als een provocatie. Zij hebben opgeroepen tot een "dag van woede".

Israëlische media melden dat het leger de luchtverdediging heeft versterkt, maar de verwachting is niet dat Hamas raketten zal afvuren vanuit de Gazastrook. Wel zijn er vanuit Gaza brandbare ballonnen opgelaten die zijn neergekomen in Israël.

Voorafgaand aan de mars was de sfeer ook al gespannen. "Er waren in de Oude Stad honderden Palestijnse jongeren op de been. Die zijn allemaal weggestuurd. Daarbij kwam het ook tot confrontaties met de politie. Er zijn diverse arrestaties verricht," zegt NOS-correspondent Ties Brock. Het stadsbestuur van Jeruzalem heeft zo'n 2000 agenten ingezet.

Huisuitzetting

De mars was oorspronkelijk gepland op 10 mei, de dag waarop Israël viert dat in 1967 Oost-Jeruzalem werd veroverd. Vanwege spanningen werd de mars toen voortijdig afgebroken. Hamas schoot die dag desondanks raketten af op Jeruzalem, waarop elf dagen van luchtaanvallen op Gaza door het Israëlische leger en verdere raketbeschietingen door Hamas volgden.

Directe aanleiding voor de spanningen vormt de voorgenomen huisuitzetting van vier Palestijnse families in een Arabische wijk in Jeruzalem. Het Israëlische Hooggerechtshof buigt zich binnenkort over de vraag of de Palestijnse families beroep mogen aantekenen tegen die uitzetting.