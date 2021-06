Hof schrapt vrijspraak voor mogelijk brein van moord op Slowaakse journalist

Het hooggerechtshof in Slowakije heeft de vrijspraak herroepen van de man die ervan wordt verdacht dat hij de opdrachtgever was van de moord op de Slowaakse journalist Jan Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. Zakenman Marián Kocner werd vorig jaar vrijgesproken, waarop het Openbaar Ministerie in hoger beroep ging.

In september 2020 oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende bewijs tegen de zakenman en een medeverdachte was. De zaak wordt nu heropend omdat er volgens het hof fouten zijn gemaakt tijdens de rechtszaak.

De onderzoeksjournalist en zijn verloofde (beiden 27) werden in februari 2018 doodgeschoten in hun huis. De dubbele moord leidde tot grote demonstraties en een politieke crisis in Slowakije. Uiteindelijk zagen premier Fico en de hoogste politiebaas in het land zich genoodzaakt om op te stappen.

Corruptie

Kuciak publiceerde vooral over de corruptie in zijn land. De journalist wijdde zeker negen artikelen aan miljonair Kocner, een van de machtigste zakenmannen van het land.

Volgens de aanklagers had vastgoedmagnaat Kocner de onderzoeksjournalist meermaals bedreigd en gaf hij opdracht voor de moorden. Kocner heeft dit altijd ontkend. Toch zit hij momenteel in de gevangenis. Hij kreeg 19 jaar celstraf in een grote corruptiezaak.

Een oud-militair bekende begin 2020 schuld aan de moorden. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar.