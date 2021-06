Kamerfracties hebben genoeg van werkwijze Baudet

Ook Leijten van de SP stak haar ergernis niet onder stoelen of banken. "Het enige wat de heer Baudet doet, is een debat aanvragen, een filmpje knippen en weer rosé gaan lopen drinken."

"Op het gevaar af dat we weer als weigeraars in een filmpje van Forum komen - dat gebeurde vorige week ook, zeer kwalijk - steun ik ook nu het verzoek van de heer Baudet niet", zei Van der Plas. Zij vindt dat Baudet uit de filmpjes weglaat waarom de partijen zijn verzoeken niet steunen.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben hun afkeuring over de werkwijze van Kamerlid Baudet laten blijken. Zij wezen hem erop dat hij bij herhaling debatten over onderwerpen aanvraagt die al op de Kameragenda staan.

Kamerfracties in discussie met FvD-leider Baudet over zijn debataanvraag - NOS

Baudet noemt de andere vergaderzalen dan de grote zaal met de blauwe stoeltjes "achterafzaaltjes". Andere fracties klagen er regelmatig over dat Baudet bij deze debatten afwezig is en dan vervolgens iets op de agenda wil hebben wat net is behandeld of al gepland staat.

Vandaag vroeg Baudet dus een debat aan over de top van de G7 en diverse internationale onderwerpen die daar zijn besproken. "Jullie zijn al maanden bezig een debat tegen te houden over Build Back Better", verweet hij de andere fracties. Volgens Baudet is er sprake van een geheime strategie, waar hij een debat over wil.

De andere fracties wezen hem erop dat er morgen al diverse debatten gepland staan, zoals over Europese Zaken, de Eurogroep en de Raad buitenlandse zaken, waarbij deze onderwerpen aan de orde komen.