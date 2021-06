'Duterte zal zorgen dat Haags Strafhof hem niet kan vervolgen'

Omstanders bij een doodgeschoten man, die verdacht werd van drugs dealen - AFP

Duizenden tot wel tienduizenden mensen zijn zeer waarschijnlijk onwettig gedood door de Filipijnse politie, zo stelt de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Maar er wacht een grote uitdaging als het hof daadwerkelijk een rechtszaak begint over de bloedige drugsoorlog in het Zuidoost-Aziatische land. Het is aannemelijk dat er misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd, concludeert hoofdaanklager Fatou Bensouda op basis van vooronderzoek. Rechters van het ICC buigen zich nu over haar verzoek tot een proces. 'We werken niet mee' Maar de Filipijnse president Rodrigo Duterte zet zijn hakken in het zand. "We gaan niet meewerken, want we zijn niet meer aangesloten bij het ICC", zei diens woordvoerder vandaag. En dat klopt; in 2019 zijn de Filipijnen eruit gestapt. De autoriteiten beschuldigden het strafhof toen van vooringenomenheid, net als nu.

Duterte verklaarde al voor zijn aantreden in 2016 drugscriminelen de oorlog. "Klootzakken, ik dood jullie", zei hij tijdens zijn verkiezingscampagne. Zijn imago als compromisloze misdaadbestrijder maakte hem populair onder een groot deel van de bevolking. Buitenechtelijke executies van mensen, die soms slechts waren beschuldigd van drugsgebruik, waren de keerzijde van zijn harde aanpak. Op grote schaal werden verdachten doodgeschoten en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om een onderzoek te voorkomen, concludeerden Reuters-journalisten na onderzoek. Volgens de officiële cijfers zijn bij anti-drugsoperaties ruim 6100 mensen gedood. Persbureaus schrijven dat het gaat om minstens 20.000 doden.

Het argument van de Filipijnen dat ze geen lid meer zijn, maakt voor de regels van het ICC overigens niets uit. Want het onderzoek richt zich op de periode juli 2016 tot maart 2019, toen het land nog was aangesloten. Dat betekent dat het hof de beschuldigingen gewoon kan onderzoeken en een eventuele vonnissen bindend zijn, zegt het ICC. Wegblijven uit Den Haag Deze redenering klopt, bevestigt emeritus hoogleraar internationaal recht Willem van Genugten. "Maar de president zal wel wat bedenken waardoor die zaak er echt niet gaat komen. Als het hof hem daagt, zal hij vast niet naar Den Haag komen. Duterte zal zeker niet de eerste gedaagde zijn die op zo'n manier de zaak tegen hem doet struikelen." In het Statuut van Rome is namelijk vastgelegd dat het ICC een verdachte niet bij verstek mag vervolgen. Hoogstens mag hij of zij een aantal zittingen missen, bleek jaren geleden in de strafzaak tegen de toenmalige vicepresident van Kenia. De jurist verwacht ook dat de Filipijnse president zich zal beroepen op immuniteit als er een zaak komt. "Zolang hij in functie is, kan hij dan niet worden vervolgd."

President Duterte met een scherpschuttergeweer - AFP