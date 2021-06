Hongarije verbiedt 'promotie' van homoseksualiteit onder jongeren

Het verbod vertoont grote gelijkenis met de situatie in Rusland, waar sinds 2013 een wet van kracht is die "propaganda voor niet-traditionele seksuele relaties" verbiedt.

Boeken, films en andere media met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is, wordt verboden. Ook reclame-uitingen waarin homo- of transseksualiteit wordt 'genormaliseerd' mag niet meer worden getoond.

'Zo absurd'

Wat de wet in de praktijk zal betekenen, is de Hongaarse lbhti-gemeenschap nog niet helemaal duidelijk. "We weten helemaal niet wat promotie voor homoseksualiteit is", zegt Viktoria Radvanyi van Budapest Pride, een belangenorganisatie voor lbhti'ers. "We begrijpen het gewoon niet. Dit is zo absurd."

Maar waarschijnlijk krijgen vooral media en scholen ermee te maken. Radvanyi: "De bedoeling van de regering is om censuur op te leggen aan de media. Tv-stations zullen te bang zijn om maar iets uit te zenden dat naar homoseksualiteit riekt."

Voor scholen geldt ook een financieel argument. Als er bijvoorbeeld iemand een praatje komt houden over lbhti-onderwerpen, dan kan dat een boete van 100.000 forint (een kleine 300 euro) opleveren. "Mijn moeder werkt in het onderwijs", zegt Radvanyi. "Zij moet zelf krijtjes meenemen om op het schoolbord te schrijven omdat er geen geld voor is." Boetes kunnen scholen zich dus helemaal niet veroorloven.

De positie van jonge lbhti'ers in Hongarije is al behoorlijk moeilijk. Volgens cijfers van Budapest Pride komt depressie buitengewoon veel voor onder die groep; 65 procent zou wel eens hebben overwogen zichzelf van het leven te beroven. 10 procent heeft volgens de cijfers daadwerkelijk een poging daartoe gedaan. "Door dit verbod raakt die groep alleen nog maar verder geïsoleerd", verwacht Radvanyi.