Zes aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige drugssmokkel

De politie heeft op meerdere plekken in Nederland verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij drugssmokkel. In totaal zijn er zes mensen opgepakt. Als leden van een criminele organisatie zouden ze een grote hoeveelheid verdovende middelen hebben geïmporteerd.

Tientallen agenten en een arrestatieteam vielen vandaag zeven woningen, een transportonderneming en een opslagbox binnen in Breda, Prinsenbeek, Made, Kerkdriel, Oss, Hoenzadriel, Lith en Rotterdam. Daar werden vuurwapens, een 'handelshoeveelheid' cocaïne en contant geld gevonden. Over de exacte aantallen en bedragen wil de politie niets zeggen.

Vorige week werden in Nederland 49 mensen opgepakt in een wereldwijde undercoveroperatie. Ook werden 25 drugslabs en opslagplaatsen opgerold en vond de politie meer dan 2 miljoen aan contant geld. De politie wil niet zeggen of de aanhoudingen van vandaag met de undercoveractie te maken hebben.