Oud-BBC-baas: ik had Bashir moeten ontslaan na interview met Diana

Voormalig BBC-directeur Tony Hall zegt dat hij bij nader inzien een inschattingsfout heeft gemaakt en dat hij journalist Martin Bashir had moeten ontslaan na het geruchtmakende interview met prinses Diana in 1995. Hij zegt voor een Kamercommissie dat het hem zeer spijt dat de uitkomst van het onderzoek in mei naar het interview Diana's zoon prins William pijn heeft gedaan. "Dat wil ik hem graag laten weten."

Zowel William als zijn broer Harry haalde hard uit na de publicatie van een rapport van Lord Dyson vorige maand, waarin stevige kritiek werd geuit op de manier waarop het interview indertijd tot stand was gekomen. William zei onder meer dat zij niet alleen in de steek was gelaten door een onbetrouwbare verslaggever, maar ook door de leiding van de BBC, die de andere kant op keek in plaats van Bashir stevig te ondervragen.

De BBC erkende daarop dat er fouten waren gemaakt. De afspraak voor het interview werd gemaakt onder valse voorwendselen. Volgens Diana's broer had Bashir haar overgehaald door bankafschriften te laten zien waaruit zou blijken dat naaste medewerkers van Diana spioneerden voor Buckingham Palace. Die documenten bleken vals.

Vertrouwen was onterecht

Hall, die indertijd hoofdredacteur van BBC News was, leidde in 1996 een intern onderzoek naar het interview. Hij zegt dat ze op dat moment deden wat juist leek, door Bashir niet een, maar twee keer te onderzoeken. "We vertrouwden hem, maar dat hadden we duidelijk niet moeten doen."

Hij geeft voor de commissie toe dat hij wist dat Bashir verschillende keren tegen hem had gelogen. Maar Bashir was "berouwvol en in tranen" toen hij hem "heel, heel stevig" ondervroeg. Hij kreeg een tweede kans en dat had achteraf niet gemoeten, aldus Hall.

Bashir kreeg daarna opnieuw opdrachten voor de BBC. "Als we dan geweten hadden wat we nu weten, was dat niet gebeurd", zegt Hall, wijzend op hoe ver Bashir was gegaan om het interview te krijgen.

In het interview vertelde Diana onder meer over haar slechte huwelijk met prins Charles. Volgens prins William droeg het interview bij aan het verslechteren van de relatie, die uiteindelijk eindigde in een scheiding. Diana overleed in 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs.