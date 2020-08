Vormer grijpt met Club Brugge naast dubbel; Antwerp wint bekerfinale

Antwerp heeft ten koste van Club Brugge de Belgische beker veroverd. In de eerste voetbalwedstrijd in België sinds maart tekende Lior Refaelov voor het enige doelpunt: 1-0.

Landskampioen Club Brugge, waar aanvoerder Ruud Vormer de hele wedstrijd meedeed, greep daarmee naast de dubbel. Voor Antwerp is het de eerste prijs in 28 jaar.

Refaelov scoort tegen oude club

In het lege Koning Boudewijnstadion in Brussel was Antwerp in de openingsfase het dichtst bij een treffer. Club Brugge-doelman Simon Mignolet voorkwam een aantal keer dat zijn ploeg op een vroege achterstand kwam.

Halverwege de eerste helft kwam Antwerp, dat in het voorbije seizoen in de Belgische competitie als enige van Club Brugge won, toch tot scoren. De Israëliër Refaelov, die zeven jaar in Brugge speelde, gleed de bal binnen tegen zijn oude club.