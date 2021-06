'Pianoman' De Vrij ziet De Ligt weer voluit meedoen op training Oranje

Na een dag herstellen en uitrusten van het eerste EK-duel met Oekraïne is dinsdag de knop van het Nederlands elftal omgezet in de richting van Oostenrijk. Op een training achter gesloten deuren deed Matthijs de Ligt voluit mee en dat zag er goed uit, vertelde Stefan de Vrij.

De Vrij over ploeggenoot Eriksen: 'Het was heel zwaar en heel moeilijk' - NOS

De Vrij was er, net als veel van zijn ploeggenoten, flink door van slag. "Het was heel zwaar. Toen het gebeurde, ik heb het tien minuten aangekeken, maar het was heel moeilijk."

De speler van Inter gaf een paar weken geleden zelfs een verrassingsoptreden in het Teatro Comunale in Nardò. En dat brengt veel meer spanning met zich mee dan een voetbalwedstrijd, aldus De Vrij.

Het incident met Eriksen zorgde ervoor dat de voorbereiding op het duel met Oekraïne heel anders verliep. "Ik heb ook niet lekker geslapen, je gedachten zijn toch bij hem. Zo'n jongen die altijd door alle tests is gekomen en die topfit was. En dan gebeurt er zoiets. Het is echt schrikken."

"Ik ben fan van pianist Ludovico Einaudi en ik ken Redi Hasa, die cello bij hem speelt, ook erg goed. Hij trad die avond op met zijn broer en vroeg of ik kwam kijken. Ik was er niet op voorbereid, maar op een gegeven moment zei hij: Stefan de Vrij zit in de zaal, weten jullie dat hij ook een uitstekende pianist is?"

"Ik dacht: het zal toch niet... Maar de hele zaal riep natuurlijk dat ik iets moest laten horen. Ik zei dat het genant zou worden, maar ben uiteindelijk toch maar gegaan. Dát was pas echt spanning. Meer dan bij een voetbalwedstrijd? Absoluut, zeker weten."

Stekelenburg doelman op EK? 'Ik had je uitgelachen'

Maarten Stekelenburg is met zijn 38 jaar de oudste speler op dit EK. Zelf is doelman daar niet echt van onder de indruk: "Het is leuk, maar niet meer dan dat."

Stekelenburg, die vorig jaar bij Ajax terugkeerde als tweede doelman achter André Onana, had zelf ook niet verwacht dat hij nu eerste keus bij Oranje zou zijn. "Als je mij aan het begin van het seizoen had gezegd dat ik eerste doelman zou zijn op het EK, had ik je uitgelachen. Maar dat is voetbal."

