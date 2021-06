Weer gunstige coronacijfers: laagste aantal besmettingen in negen maanden

Mondkapjesplicht - Omroep Zeeland

De afgelopen week zijn er 38 procent minder besmettingen gemeld, blijkt uit het weekoverzicht van het RIVM. Het aantal positieve testen per 100.000 Nederlanders daalde in een week tijd van 84 naar 53. Ter vergelijking: eind april was er in de leeftijdsgroep 18-24 nog sprake van 500 besmettingen op de 100.000. De voorbije zeven dagen waren er 8981 positieve testen, tegen 14.397 in de week daarvoor. Dat is het laagste weektotaal sinds half september vorig jaar, aan het begin van de tweede golf. Het percentage van alle testen dat positief uitviel daalde ook: van 7,2 naar 5,3 procent. Als dit percentage onder de 5 zakt, heeft een land de epidemie volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO redelijk onder controle. Grote verschillen Tussen de verschillende GGD-regio's zijn de verschillen groot: Gelderland-Zuid telt afgezet tegen het aantal inwoners bijna drie keer zoveel positief geteste mensen als Groningen. Het aantal ziekenhuisopnames daalde ook: de afgelopen zeven dagen werden 275 coronapatiënten in de verpleegafdelingen in het ziekenhuis opgenomen, een daling van 36 procent. Op de IC daalde het aantal coronapatiënten ook: met 13 procent, naar 52 nieuwe patiënten.

De bezetting in de ziekenhuizen - LCPS/NOS

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 645 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 681), van wie 250 op de IC (gisteren: 263), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Minder besmettelijken Het reproductiegetal steeg in de tweede helft van mei even weer richting de 1, maar is sindsdien weer gedaald, meldt het RIVM. Dat getal geeft aan hoeveel mensen er besmettelijk zijn voor anderen. Alleen bij een getal onder de 1 neemt de verspreiding van het virus af: dan besmetten honderd mensen met het coronavirus samen minder dan honderd anderen. Ook het geschatte aantal besmettelijke mensen daalde, tot onder de 50.000. Op het toppunt in april waren er tussen de 140.000 en 230.000 besmettelijke mensen, denkt het RIVM.

a - NOS