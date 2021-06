Dodelijk ongeval Borger veroorzaakt door een van de slachtoffers

Het ongeval op de N34 bij Borger waarbij vier doden vielen, is veroorzaakt door een automobilist die met hogere snelheid tegen een voorligger is gereden, meldt de politie na onderzoek.

Eén van de dodelijke slachtoffers is de automobilist die het ongeluk veroorzaakte. De politie wil uit respect voor de nabestaanden niet bekendmaken om wie het gaat, meldt RTV Drenthe.

Bij het ongeluk op 30 mei waren in totaal vijf auto's betrokken. Een 24-jarige man uit Dalen, een 69-jarige vrouw en een 72-jarige man uit Assen en een 48-jarige man uit Gramsbergen kwamen om het leven. Vijf anderen raakten zwaargewond.

Tientallen kilometers te hard

Het Dagblad van het Noorden schrijft, op basis van meerdere bronnen, dat het ongeluk werd veroorzaakt door roekeloos rijgedrag van de man uit Dalen. Hij zou 170 kilometer per uur hebben gereden, waar de maximumsnelheid 100 km/u is. De politie wil daar niets over zeggen.

In het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk sprak de politie met betrokkenen en getuigen, is er sporenonderzoek gedaan en zijn camerabeelden geanalyseerd. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak nu afgerond. Er volgt geen strafrechtelijk onderzoek.