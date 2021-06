VS en EU begraven na 17 jaar strijdbijl over vliegtuigbouwers

Edammer kaas

De EU meende dat Boeing via militaire opdrachten staatssteun kreeg, de Amerikanen wezen op constructies waarbij Airbus van overheden geld leent en onduidelijk is hoeveel er moet worden terugbetaalt.

Al in 2004 werden de eerste klachten bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) ingediend over de steun. De WHO gaf in 2019 groen licht aan de Verenigde Staten om sancties in te voeren. De lijst met producten zorgde aanvankelijk voor schrik bij Nederlandse kaasmakers. Ze dachten dat de populaire Goudse en Edammer kaas op de lijst van geraakte producten stond. Dat bleek later niet het geval.

De kaassector vermoedde dat ambassadeur Pete Hoekstra ervoor had gezorgd dat Nederlandse kaas er niet op stond, maar hij ontkende dat.