Corona 'rampzalig' voor vrijwilligerswerk

Coronajaar 2020 was 'rampzalig' voor deelname aan vrijwilligerswerk, meldt de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) aan Omroep Gelderland.

Uit cijfers van het CBS blijkt volgens NOV dat nog nooit zo weinig mensen vrijwilligerswerk deden. In het laatste kwartaal van 2020 gaf 22 procent van de mensen van 15 jaar en ouder aan wel eens vrijwilligerswerk te doen. In 2019 was dit nog 46,7 procent.

"Mensen zijn in de coronatijd door de lockdown niet actief geweest en grepen de tijd aan om na te denken of ze hun vrijwilligersbaan wilden blijven doen. Vooral kunst en cultuur en de sportverenigingen die langere tijd hebben stilgelegen, hebben het moeilijk gehad", zegt directeur Jeroen van Alkemade van NOV.

Ook bij Museumpark Orientalis bij Nijmegen merken ze de gevolgen. Het park mag weer open, maar het vinden van vrijwilligers is een grote uitdaging. "We zoeken echt een grote groep om het park weer tot leven te brengen", zegt Veerle van de Ven van Orientalis.

Oudere vrijwilligers

Vooral oudere vrijwilligers zijn afgehaakt. Ze wilden als kwetsbare groep in coronatijd geen risico lopen. "En in de periode dat alles dicht was hebben mensen zich ook afgevraagd: kom ik nog terug?", zegt Van Alkemade. Nu er na versoepelingen van de coronamaatregelen weer meer mag, moeten organisaties op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Museumpark Orientalis zoekt nog veertig vrijwilligers voor verschillende functies. "Kassamedewerkers, suppoosten, mensen die bezoekers welkom heten, technische ondersteuning en groen onderhoud", zegt Van de Ven.

Het museumpark, waar de wereld van het jodendom, christendom en de islam centraal staat, is niet de enige instelling met een tekort in Gelderland. Zo zijn onder andere ook concertpodium Luxor Live in Arnhem en het Oude Ambachten & Speelgoedmuseum in Terschuur op zoek naar vrijwillige medewerkers.