Uiterlijk in september CDA-congres over Omtzigt en situatie in de partij

Het CDA zal uiterlijk medio september een bijzonder congres houden. Dat heeft de partij bekendgemaakt naar aanleiding van een verzoek van een groot aantal partijleden. "Ook in de vele bijpraatsessies die we de afgelopen dagen en weken hebben gehad, merken we dat leden snakken naar een congres", staat in een mededeling van partijleider Hoekstra en voorzitter Van Rij.

In het CDA is veel onrust over de situatie rond Pieter Omtzigt. Die maakte zaterdag bekend dat hij bedankt als CDA-lid, nadat een zeer kritisch memo van hem was uitgelekt.

De partijtop hoopt dat het congres live kan worden gehouden en dus niet digitaal. Het congres zal onder meer gaan over de conclusies van de CDA-commissie die de gang van zaken rond de verkiezingen onderzoekt. Die commissie komt begin juli met haar rapport. Verder staat het thema "het CDA als brede volkspartij' op de agenda.

Hoekstra niet bang voor opstappen meer fractieleden

CDA-leider Hoekstra is niet bang dat er nog meer leden van de CDA-fractie zullen opstappen. Dat zei hij na de eerste fractievergadering sinds het opstappen van Omtzigt.

Hoekstra zei: "We gaan gewoon met elkaar verder". Hij voegde eraan toe dat het CDA zich er erg voor heeft ingespannen om Omtzigt binnen de partij te houden en dat ook leden van de fractie zich daarvoor hebben ingezet. "En toch is dat niet gelukt en dat vinden we met elkaar ongelooflijk jammer", zei de CDA-leider.

'Fractie wilde met Omtzigt verder'

Op de vraag of de fractie Omtzigt alsnog wil terughalen, antwoordde Hoekstra dat de fractie steeds met hem verder wilde en dat dat onveranderd blijft: "Maar hij heeft deze conclusie getrokken, wat er op de lange termijn gebeurt kun je lastig overzien en wij hadden dit dolgraag anders gezien."

Volgens Hoekstra zijn veel fractieleden van het CDA teleurgesteld over wat er allemaal is gebeurd en zitten velen ook in hun maag met wat er in de notitie van Omtzigt staat.

Hoekstra herhaalde dat het CDA wil meeonderhandelen over een nieuw kabinet als er veel te realiseren is van het verkiezingsprogramma, maar dat het nog steeds een serieuze optie is om de oppositie in te gaan.