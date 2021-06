'Poule des doods' van start: Ronaldo op recordjacht en kraker in München

Het is even wennen, maar vanavond zal voor het eerst sinds de coronacrisis gevoetbald worden in een uitverkocht stadion. Liefst 67.000 toeschouwers worden verwacht in de Puskas Arena voor Hongarije-Portugal.

Tienduizenden Hongaarse supporters trokken vanmiddag door de straten van Boedapest op weg naar het stadion.