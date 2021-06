Fransen controleren duel met 1-0 voorsprong, tijd begint te dringen voor Duitsers

Álvaro Morata was gisteren de gebeten hond in Spaanse media na het missen van een aantal kansen tegen Zweden. Zijn werkgever Juventus is echter tevreden over de Spaanse spits en heeft zijn contract verlengd. En dat is weer opmerkelijk, aangezien de club uit Turijn Morata het afgelopen seizoen juist verhuurd had aan Atletico Madrid.