Hummels de pineut met eigen doelpunt tegen Frankrijk (1-0)

Na het goede begin van de Duitsers zijn het nu de Fransen die de aanval zoeken. Een vloeiende combinatie leidde tot een voorzet van Pavard, maar die werd over de achterlijn gewerkt voor Benzema kon intikken. Uit de corner kopt Paul Pogba rakelings over.

En even later moet Neuer zich strekken op een knappe schuiver van Mbappé. Het is alle hens aan dek voor de Duisters.

Frankrijk - Duitsland 0-0