Duitse nachtmerrie duurt voort tegen Frankrijk • Portugal leidt in groep F

Robin Gosens, geboren in een Nederlands-Duits gezin in Emmerich aan de grens met Nederland, maakte vanavond zijn EK-debuut met Duitsland. "Leuk voor mij, maar daar heb ik nu niets aan", aldus de middenvelder, die via Vitesse, FC Dordrecht en Heracles naam maakte bij Atalanta Bergamo. "We hebben verloren, het wordt nu wel een stukje moeilijker."