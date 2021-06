De Vrij: 'De Ligt heeft weer voluit op de training meegedaan'

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand heeft er begrip voor als er spelers uit zijn selectie zijn die zich nog niet in staat voelen om donderdag aan te treden tegen de Belgen. De hartstilstand van Christian Eriksen heeft de afgelopen dagen veel impact gehad op de selectie van de Denen.

"Het is nog te vroeg om te zeggen of elke speler mentaal bereid zal zijn om donderdag te spelen. En het is oké als een speler aangeeft emotioneel niet klaar te zijn om tegen België aan te treden", zei Hjulmand dinsdagochtend. "De afgelopen 24 uur waren goed voor de groep. We weten dat Christian het goed stelt en we zijn weer aan de slag gegaan op het trainingsveld. Er waren lachende gezichten te zien bij de spelers."