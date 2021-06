Boete van 1 miljoen voor IKEA in Frankrijk voor bespioneren van werknemers

Woonwarenhuis IKEA moet in Frankrijk een boete van 1 miljoen euro betalen voor het bespioneren van werknemers. Een rechtbank in Parijs heeft het bedrijf schuldig bevonden aan het bewaren van persoonlijke gegevens die op onrechtmatige manier zijn verkregen.

De Franse tak van het Zweedse bedrijf werd beschuldigd van het jarenlang bespioneren van medewerkers en het schenden van hun privacy door hun bankgegevens te bekijken. Ook werden nep-medewerkers ingezet om verslagen te schrijven over het personeel.

De aanklagers hadden een boete van 2 miljoen euro geëist voor het runnen van een spionagesysteem dat was opgezet om probleemgevallen onder het personeel op te sporen en lastige klanten te registreren. In een geval zou een werknemer zijn onderzocht die in een Porsche reed terwijl hij eerder van een uitkering moest leven; een ander onderzoek betrof een mogelijk crimineel verleden van een werknemer met een laag salaris die in een dure BMW reed.

Privédetective ingezet

De voormalige directeur van IKEA-Frankrijk, Jean-Louis Baillot, werd persoonlijk bestraft voor zijn aandeel in de zaak. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van 50.000 euro voor het bewaren van persoonlijke gegevens van personeelsleden.

Er stonden vijftien mensen terecht in de rechtszaak, die in maart diende in Parijs en twee weken duurde. Behalve de directeur waren dat verschillende filiaalmanagers en personeelsfunctionarissen en ook een privédetective en een aantal politiemensen. Volgens vakbonden speelden politiemensen illegaal gegevens door aan het bedrijf en ze zouden daarvoor ook zijn betaald.

Tonnen per jaar voor spioneren

Advocaten van Ikea ontkenden in de rechtszaal dat het bedrijf er een spionagebeleid op nahield, maar oud-leidinggevende Jean-François Paris bekende dat hiervoor een bedrag van 530.000 tot 600.000 euro per jaar werd uitgetrokken. De opdracht om te spioneren zou zijn gegeven door oud-topman Baillot. Paris is de enige die de praktijken heeft toegegeven.

De zaak had betrekking op de periode van 2009 tot en met 2012, toen de spionage aan het licht kwam, maar volgens de aanklagers begon het spioneren al aan het begin van de eeuw. Het bedrijf ontsloeg vier leidinggevenden en paste het interne beleid aan na het instellen van het onderzoek door de Franse aanklagers in 2012.

IKEA heeft nog niet gereageerd op de veroordeling.