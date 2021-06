Schelling debuteert in Tourselectie Bora-Hansgrohe, met Kelderman als kopman

Ide Schelling is opgenomen in de Tourselectie van Bora-Hansgrohe, waarmee de 23-jarige wielrenner wordt beloond voor een aantal sterke optredens dit jaar. Met Wilco Kelderman als kopman wil de Duitse ploeg een gooi doen naar een topvijfklassering.

"Het was dit jaar zeker geen gemakkelijke beslissing", zegt teammanager Ralph Denk. "Uiteindelijk waren we van mening dat Pascal niet op het benodigde niveau zit om een succesvolle Tour te rijden."

Met Emanuel Buchmann en Patrick Konrad kiest Bora-Hansgrohe voor een aanvallende strategie in de bergetappes. Dat gaat ten koste van sprinter Pascal Ackermann, de opvallendste afwezige in de ploeg.

Schelling, die indruk maakte in de Brabantse Pijl (vierde) en als strijdlustigste renner in de Amstel Gold Race, boekte met de zege in de GP des Kantons Aargau eerder deze maand zijn grootste succes als prof. In de slotklim gaf hij de ervaren bergspecialisten Rui Costa en Jhoan Esteban Chaves het nakijken.

"Ide heeft zich de afgelopen maand heel goed ontwikkeld en heeft zijn plek in de selectie afgedwongen met goede resultaten", aldus Denk. "Ik ben erg blij dat een van onze jonge wapens, die vorig jaar pas prof bij ons werd, zich nu al mag opmaken voor de Tour."

Twee dagen in de leiderstrui

Kelderman rijdt zijn eerste Tour sinds 2019, toen hij moest opgeven vanwege een rugblessure. In de Giro d'Italia deed hij vorig jaar tot het laatste moment mee om de eindzege, maar moest hij na twee dagen in de roze leiderstrui uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.