Katalysator Müller is terug bij de Duitsers: 'Hij maakt elk elftal beter'

"Ik vond het uiterst merkwaardig dat Thomas niet meer werd opgeroepen. Het wekte de indruk dat er iets zou zijn voorgevallen met Löw. Thomas is een uiterst belangrijke speler, die elk elftal beter maakt. Zijn gevoel voor het bespelen van de ruimtes is van de buitencategorie. Zijn terugkeer bij Duitsland is niet meer dan logisch."

Na tweeënhalf jaar absentie is Thomas Müller terug in de Duitse selectie. De hoop van de natie rust tijdens dit EK op de schouders van de 102-voudig international. Andries Jonker werkte bij Bayern München twee jaar met Müller en heeft hem hoog zitten. "Duitsland is mét Thomas beter dan zonder hem."

Een jaar later werd Müller in het shirt van Duitsland met vijf goals gedeeld topscorer op het WK in Zuid-Afrika. Hij kreeg de Gouden Schoen, omdat hij meer assists verzorgde dan David Villa, Wesley Sneijder en Diego Forlan. Drie om één om precies te zijn. Müller was definitief publiek bezit, terwijl hij een jaar eerder nog straal voorbij werd gelopen.

Nog een voorbeeld. "We speelden in de voorbereiding op dat seizoen 2009/2010 een oefenwedstrijd tegen de amateurs van Görlitz. Louis (van Gaal, red.) wilde net als in onze tijd bij Barcelona een aanvallende driehoek introduceren en ik moest Müller instrueren over zijn rol op '10'. 'Hij snapt het!', riep Louis na een kwartier spelen tegen mij. Zo snel pikte Thomas dingen dus op."

Jonker herinnert zich een positiespel bij Bayern München, in het eerste volledige seizoen van de dan 18-jarige Müller. "Daar stond hij als jochie tussen grote namen als Philipp Lahm, Arjen Robben, Franck Ribéry en Bastian Schweinsteiger. En weet je wie de 'snelste kop' had? Thomas! Hij herkende situaties eerder dan de rest. Had ook aan één opmerking genoeg. Dan ging hij het meteen correct uitvoeren."

Jonker lacht. "We hadden toen in de voorbereiding een open training, die door zo'n 7.000 mensen werd bezocht. Na afloop werden er op het veld handtekeningen uitgedeeld. Ik moest van Louis drie keer op een fluit blazen, als sein dat de spelers naar binnen moesten. Thomas kwam al eerder naar me toe. Niemand wilde zijn handtekening. 'Wat moet ik doen trainer?', vroeg hij. 'Ga maar naar binnen', zei ik. Als je ziet hoe groot hij nu is, dan was dat wel een bijzonder moment."

Op het huidige EK wil Müller, zoals hij het zelf noemt, de katalysator zijn die de Duitse turbo in gang zet. Jonker denkt dat de inmiddels 31-jarige schaduwspits daartoe in staat is. "Duitsland is mét Thomas beter dan zonder hem. En ook nu maken ze een kans op de eindzege, zoals ze dat altijd doen. Ik vind het echt mooi dat Thomas er weer bij is. Dat betekent ook dat hij nog altijd ambitieus is."

Wars van kapsones

Als Müller dinsdagavond in actie is gekomen tegen Frankrijk, zal Jonker zijn voormalige pupil een bericht sturen. "Dan staat hij er weer, op zo'n groot podium. Daar zal ik hem mee feliciteren. Thomas is ook gewoon zichzelf gebleven. Nog altijd die nuchtere jongen, wars van kapsones. En met humor. Hij is altijd in voor een dolletje, maar als een wedstrijd eenmaal begint, dan gaat bij hem de knop om. Zijn winnaarsmentaliteit komt dan naar boven."