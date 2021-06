Politie heeft 'concrete informatie' en zoekt weer naar Tanja Groen

De politie is op de Strabrechtse Heide weer op zoek naar stoffelijke resten van Tanja Groen. De 18-jarige studente verdween in 1993 tijdens de ontgroeningsweek van de Universiteit Maastricht.

Het Brabantse natuurgebied is door getuigen vaker genoemd als mogelijke vindplek. Ook recent nog, zegt de politie. "De informatie is zodanig concreet om een zoekactie te starten." De politie geeft verder geen details over de informatie die ze heeft.

De afgelopen jaren is er vaker uitgebreid naar sporen van Tanja Groen gezocht, maar die zoekacties hebben niets concreets opgeleverd.

Heide blijft toegankelijk

Vorig jaar januari werd na een tip nog een graf geopend op een begraafplaats in Maastricht, maar ook dat leverde geen aanwijzingen op.

Het onderzoek op de Strabrechtse Heide gaat mogelijk een paar dagen duren. De heide wordt niet afgezet: toeristen mogen er nog gewoon wandelen, maar boa's gaan wel controleren of mensen niet proberen om dichterbij de zoekplek te komen.