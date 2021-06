Eriksen op Instagram: 'Het gaat goed, ik voel me oké'

Christian Eriksen heeft van zich laten horen vanuit het ziekenhuis in Kopenhagen. Op Instagram heeft de Deense voetballer een foto van zichzelf geplaatst, waarin hij vrolijk zijn duim opsteekt.

"Het gaat naar omstandigheden goed met me", schrijft Eriksen bij de foto. "Ik moet nog wel wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me oké."

"Heel veel dank voor alle lieve en geweldige groeten en berichten die ik vanuit de hele wereld heb ontvangen. Het betekent veel voor mij en mijn familie", aldus Eriksen. "Nu zal ik de jongens in het Deense team toejuichen in de komende wedstrijden."