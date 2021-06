Rode Kruis lanceert Instagramcampagne om meer jongeren reanimeren te leren

Meer jongeren moeten leren hoe ze iemand kunnen reanimeren na een hartstilstand, vindt het Rode Kruis. De organisatie lanceert daarom een reanimatietraining op Instagram om specifiek die groep te bereiken.

De digitale training bestaat uit 35 'stories', korte video's met muziek, waarin wordt uitgelegd hoe iemand gereanimeerd moet worden na een hartstilstand. Door in een bepaald ritme door alle video's heen te klikken, leren kijkers het juiste ritme voor reanimatie aan.

Dat er meer aandacht komt voor reanimatie onder jongeren is volgens het Rode Kruis belangrijk, omdat gemiddeld 300 mensen per week buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. Tegelijkertijd weet volgens het Rode Kruis 'maar' 1 op de 6 jongeren hoe je moet reanimeren of hoe een AED moet worden gebruikt.

Eriksen

Na de hartstilstand van de Deense voetballer Christian Eriksen nam de belangstelling voor reanimatie al fors toe, constateerde de hulporganisatie zondag. In het etmaal na de bewuste EK-wedstrijd verkocht het Rode Kruis in Nederland 150 reanimatiecursussen extra. Dat zijn er bijna vier keer zo veel als normaal op een zaterdag. Ook op maandag was er nog veel belangstelling.

Duizenden bezoekers zochten op de website van het Rode Kruis naar informatie over reanimeren. Ook op de website van de Hartstichting werd veel gezocht naar informatie over een hartstilstand. De reanimatiecursus op Instagram staat overigens los van het incident met Eriksen, zegt de organisatie.