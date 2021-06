Nederlandse coach schrijft (bijna) historie met Afghanistan: 'Onmogelijke mogelijk'

"Wanneer moet ik dan trainen? We zijn alleen maar aan het herstellen...", verzucht Dastgir weleens. Deze weken heeft Dastgir zijn selectie eindelijk langer bij elkaar op één plek. De resterende groepswedstrijden voor Aziatische kwalificatie voor het WK en de Azië Cup worden vanwege de coronapandemie in Doha, Qatar gespeeld.

Allemaal zijn ze Afghanistan op jonge leeftijd ontvlucht vanwege de oorlog in hun land. Tijdens een interlandperiode worden in anderhalve week twee WK-kwalificatieduels gespeeld. Als je pech hebt, loot je Libanon en Indonesië en zit je nog eens twee dagen in het vliegtuig.

Dit verhaal is geschreven door Ivo Roodbergen. Hij is politicoloog en zelfstandig journalist en schrijft een boek over het bijzondere levensverhaal van Anoush Dastgir.

Na de val van de Taliban werd in 2003 voor het eerst sinds lange tijd een Afghaans nationaal elftal samengesteld, destijds van spelers uit eigen land. Tijdens de eerste interland in Italië namen alle spelers echter direct de benen, op zoek naar een beter leven.

Islam Amiri (31) is een van de voetballers die daarna een kans kreeg. Hij was 15 jaar en nu recordinternational. Voor hem geen Europa. "Onze eerste trip was naar Pakistan. Drie dagen in de bus door de bergen, doodmoe een wedstrijd spelen en weer drie dagen in de bus terug naar Kaboel. We hadden geen geld om eten te kopen", herinnert hij zich.

In één klap beroemd

Amiri kan er in het Ezdan Palace Hotel in Doha om lachen. Hij heeft net voor de hele selectie Afghaans van buiten het hotel besteld, omdat ze al een week drie keer per dag hetzelfde eten voorgeschoteld krijgen.

De eerste jaren wisten de meeste Afghanen niet dat er een nationaal voetbalelftal bestond. Pas rond 2010 werden wedstrijden uitgezonden op televisie. In 2013 werd het Zuid-Aziatisch kampioenschap gewonnen. De 'leeuwen van Khorasan' werden in één klap beroemd in eigen land.