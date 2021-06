GGD gaat met bussen naar wijken met lage prikbereidheid

Het ministerie van Volksgezondheid gaat over enkele weken, als het werk van de grote GGD-vaccinatiestraten er zo'n beetje opzit, met prikbussen naar wijken om voorlichting te geven over vaccineren tegen corona. Wie dat wil, kan meteen een prik laten zetten. "Je wilt niet dat er witte vlekken op de kaart overblijven", zegt een woordvoerder.

Hoeveel prikbussen er worden ingezet en waar ze precies naartoe gaan, is nog niet duidelijk. Het ministerie is hier nog over in overleg met de GGD's, veiligheidsregio's en gemeenten. Er moet ook nog worden bepaald met welk vaccin de bussen op pad gaan. Janssen zou een logische keuze kunnen zijn, omdat daar maar één keer mee geprikt hoeft te worden.

Het idee is om de bussen naar plaatsen te sturen waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is. Het gaat dan bijvoorbeeld om achterstandswijken of christelijke gemeenten.

Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Friesland rijden al GGD-vaccinatiebussen. Dat gebeurt op initiatief van de GGD ter plaatse.

Het streven van VWS is dat 85 procent van de volwassenen in Nederland straks geprikt is. Nu ligt het percentage van mensen die al gevaccineerd zijn, of een afspraak hebben rond de 84 procent.