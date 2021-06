UEFA gaat onderzoek doen naar gedrag Oostenrijker Arnautovic

Doelpuntenmaker Marko Arnautovic richt zijn woede op Ezgjan Alioski - ANP

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA gaat onderzoek doen naar het gedrag van de Oostenrijker Marko Arnautovic tijdens de groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië. De voetbalbond van Noord-Macedonië had bij de bond om een straf gevraagd omdat Arnautovic nogal uitgesproken zou hebben gejuicht na zijn doelpunt en daarbij zijn tegenstander Ezgjan Alioski zou hebben beledigd en racistische uitspraken hebben gedaan. Arnautovic, oud-speler van onder meer FC Twente, is donderdag om 21.00 uur met Oostenrijk tegenstander van het Nederlands elftal in de tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap. In de slotfase van het duel kreeg invaller Arnautovic het aan de stok met Alioski. Ze spelen dan wel voor Oostenrijk en Noord-Macedonië, de roots van deze twee spelers liggen in respectievelijk Servië en Albanië. En dat ligt politiek nogal gevoelig, daar de voormalige Servische provincie Kosovo, waar veel Albanezen wonen, zich in 2008 onafhankelijk verklaarde, maar door Servië niet als land erkend wordt.

'Goed dat ernaar gekeken wordt, maar Marko is niet racistisch' - NOS

Arnautovic ging verbaal flink tekeer nadat hij de eindstand (3-1) op het bord had gezet en moest door zijn aanvoerder David Alaba in bedwang worden gehouden. 'Eisen zwaarste straf' Arnautovic verontschuldigde zich daags na de wedstrijd al voor zijn gedrag, maar daarmee was volgens de Noord-Macedonische bond de kous nog niet af. "We eisen de zwaarste straf voor Arnautovic", luidde het verzoek aan de Europese voetbalbond. "We zijn altijd tegen nationalisme, discriminatie en alle andere vormen van beledigingen en uitbarstingen die niet in de geest van het voetbal passen."

Bekijk hieronder de samenvatting van Oostenrijk - Noord-Macedonië:

Bekijk de samenvatting van Oostenrijk - Noord-Macedonië - NOS