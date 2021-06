Arnautovic beschuldigd van racisme bij opmerkelijke viering Oostenrijkse treffer

De woede-uitbarsting van Marko Arnautovic na diens treffer voor Oostenrijk kan nog een staartje krijgen. Tegenstander Noord-Macedonië beschuldigt de aanvaller van racisme bij het vieren van het doelpunt waarmee hij de eindstand op 3-1 bepaalde en verzoekt de UEFA actie te ondernemen.

Arnautovic, oud-speler van onder meer FC Twente, is donderdag om 21.00 uur met Oostenrijk tegenstander van het Nederlands elftal in de tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap.

In de slotfase van het duel kreeg invaller Arnautovic het aan de stok met Gjanni Alioski. Ze spelen dan wel voor Oostenrijk en Noord-Macedonië, de roots van deze twee spelers liggen in respectievelijk Servië en Albanië. En dat ligt politiek nogal gevoelig. Arnautovic ging verbaal flink tekeer nadat hij had gescoord en moest door zijn aanvoerder David Alaba in bedwang worden gehouden.

'Eisen zwaarste straf'

Arnautovic verontschuldigde zich daags na de wedstrijd al voor zijn gedrag, maar daarmee is volgens de Noord-Macedonische bond de kous nog niet af.

"We eisen de zwaarste straf voor Arnautovic", is het verzoek aan de Europese voetbalbond. "We zijn altijd tegen nationalisme, discriminatie en alle andere vormen van beledigingen en uitbarstingen die niet in de geest van het voetbal passen."

Bekijk hieronder de samenvatting van Oostenrijk - Noord-Macedonië: