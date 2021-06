Wekdienst 15/6: Marokko weer open voor reizigers • Eerste vaatje haring overhandigd

Eerst het weer: In de ochtend breekt in het noorden al snel de zon goed door, elders in het land lukt dat door wolkenvelden minder goed. Maar in de loop van de dag krijgt de zon overal meer kans. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het maximaal 20 graden in het uiterste noorden tot lokaal 27 graden in het zuiden van Limburg.

Wat heb je gemist?

Nederlandse aardbeien zijn in trek. Sinds 2010 is de productie in ons land bijna verdubbeld, tot een record van 78 miljoen kilo vorig jaar. Die stijging komt vooral doordat er steeds meer aardbeien worden geteeld in kassen en in plastic tunnels.

Wat ook opvalt: de export van de Hollandse zomerkoninkjes - zoals de aardbei ook wel wordt genoemd - is de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. "Dat betekent dat wij die extra aardbeien vooral zelf opeten", zegt Wilco van den Berg, marktspecialist van brancheorganisatie GroentenFruit Huis. "Alleen al in de afgelopen drie jaar is de consumptie in Nederland met een derde gestegen tot 45 miljoen kilo."

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In de podcast Lang verhaal kort vertelt NOS op 3 elke werkdag in 5 minuten wat jij moet weten bij één onderwerp uit het nieuws. De Britten moeten langer wachten op nieuwe versoepelingen door de delta-variant van het coronavirus. Wat weten we nu over die variant en kan die ook in ons land gevolgen hebben?