Volgende maand eerste staatsbezoek sinds corona • Prikafspraak voor mensen 1995

In Marokko zijn vanaf vandaag reizigers uit het buitenland weer welkom, nadat het land sinds eind februari op slot zat. De grenzen gaan weer open vanwege gestrande buitenlanders in Marokko en om Marokkanen die vastzitten in het buitenland te laten terugkeren. "Maar de belangrijkste reden is de zomervakantie", zegt correspondent Samira Jadir. "Marokkanen die in Europa wonen hebben massaal aangegeven dat ze heel graag weer op vakantie naar Marokko willen gaan."

Toen vorige week bekend werd dat de grenzen weer open zouden gaan, ontstond er een run op vluchten. En de prijzen voor vliegtickets liepen op tot 4000 euro per gezin, zegt Jadir. "Dat was voor veel menen aanleiding om toch niet naar Marokko te gaan. Om dat te voorkomen is de Marokkaanse koning zich ermee gaan bemoeien. Zondag heeft hij instructies gegeven dat de prijzen flink omlaag moesten. Royal Air Maroc heeft dat ook gedaan, waardoor een gezin met vier mensen nu voor ongeveer 500 euro naar Marokko kan vliegen."

Volgens Mustapha Barbouch, eigenaar van reisbureau Rif Reizen in de Haagse Schilderswijk, willen Marokkaanse Nederlanders nu massaal alsnog een ticket boeken. Maar het boekingssysteem van Royal Air Maroc kan die drukte niet aan. "We moesten gisteren de zaak sluiten omdat er honderd mensen voor onze deur stonden. Dit leidt tot chaos binnen de Marokkaanse gemeenschap", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Marokko opent grenzen voor reizigers, maar er zijn nog veel vragen