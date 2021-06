RIVM roept jongeren op zich te laten testen na vakantie • Nog 250 coronapatiënten op IC

Het RIVM wil dat alle jongeren tussen de 17 en 24 jaar die terugkomen van een vakantie in Portugal of Spanje zich laten testen op corona. Ook als zij geen klachten hebben. "We zien in de afgelopen week een toename van jongeren die na een vakantie in het buitenland positief testen op corona", zegt het RIVM.

Eerder deze week bleek uit het maandelijkse draagvlakonderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS dat jongeren tot 25 jaar zich verheugen op een vakantie naar het buitenland. Zo'n 80 procent van de ondervraagden gaf aan snel een vakantie te willen boeken.