Europese Commissie wil 'hoofdepidemioloog' • Babyboom in Duitsland na eerste coronagolf

In Duitsland is in maart het hoogste aantal baby's geboren in twintig jaar, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Het waren er bijna 66.000, een stijging van ongeveer 10 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. "De laatste keer dat sprake was van meer van 65.000 geboortes in maart, was in 1998", meldt Destatis.

In mei vorig jaar werden in Duitsland de maatregelen versoepeld na twee maanden strenge lockdown. Er lijken meer kinderen te zijn verwekt in deze periode, toen de kracht van de golf leek af te nemen.

Andere Europese landen zagen in die maand ook een flinke stijging van het geboortecijfer. Het Duitse statistiekbureau zag dat Nederland in maart ruim 10 procent meer geboortes telde dan een jaar eerder. Ook Roemenië (15 procent), Estland (13 procent) en Litouwen (13 procent) staan in de toplijst.